برنامجان نوعيان و8 برامج تعليمية عامة بـ"زراعة المنصورة".. تعرف عليهم

الدقهلية – سارة الباز

أعلن الدكتور محمد شطا، عميد كلية الزراعة بـ جامعة المنصورة في تصريحات خاصة لليوم السابع عن وجود برنامجين نوعيين متميزين بكلية الزراعة، وهما: (نظم التغذية، وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء)، بالإضافة إلى 8 برامج تعليمية عامة، وهي: (برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية، برنامج الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، برنامج التقنية الحيوية الزراعية، برنامج الإنتاج النباتي، برنامج وقاية النبات، برنامج الأراضي والمياه، برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية).

وتضم كلية الزراعة بجامعة المنصورة 19 قسما علميا، وهم: (قسم الهندسة الزراعية، قسم الأراضي، قسم الفاكهة، قسم الخضر والزينة، قسم الصناعات الغذائية، قسم الألبان، قسم أمراض النبات، قسم النبات الزراعي، قسم المحاصيل، قسم الحشرات الاقتصادية، قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، قسم المبيدات، قسم الحيوان الزراعي، قسم الوراثة، قسم إنتاج الحيوان، قسم إنتاج الدواجن، قسم الكيمياء الزراعية، قسم الاقتصاد الزراعي، قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي).

وتهدف جميع البرامج التعليمية إلى تخريج كوادر مدربة، ومؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، والتطلعات المجتمعية محلياً وإقليمياً في كافة تخصصات ومجالات كلية الزراعة المختلفة، والمساهمة في تنمية الدخل القومي والمجتمع كون تخصصات كلية الزراعة وثيقة الصلة بزيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية والحيوانية.