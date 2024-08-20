إعلام بنى سويف تحصد 3 مراكز فى النسخة الرابعة من مسابقة الإبداع الإعلامي

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز كلية الإعلام بثلاثة مراكز في النسخة الرابعة من مسابقة الإبداع الإعلامي بنسختيها العربية والإفريقية المخصصة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام والتي تعد الأضخم علي المستويين المحلي والإقليمي بمشاركة 98 جامعة وكلية ومعهد في مصر والقارة الافريقية وبالمنافسة مع 512 عملا، والتي نظمتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة نهي العبد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح مكاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وجاء مشروع "دواير" في المركز الأول مناصفة في فئة مشروعات الدراما، و مشروع " v.v" في المركز الثالث مناصفة في فئة مشروعات العلاقات العامة والإعلان، بينما حصد مشروع "رحال 24" جائزة مشروعات التخرج للمشروعات الرقمية(ذكاء اصطناعي).

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين بتلك الجوائز، وللمشرفين علي تلك المشروعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة متمنياً لهم دوام التميز والتقدم والتوفيق، ومشيداً بالمستوي اللائق الذي يظهر به طلاب جامعة بني سويف في مختلف المحافل والمسابقات فهم خير سفراء للجامعة.