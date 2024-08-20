اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إعلام بنى سويف تحصد 3 مراكز فى النسخة الرابعة من مسابقة الإبداع الإعلامي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 10:52 ص
إعلام بنى سويف تحصد 3 مراكز فى النسخة الرابعة من مسابقة الإبداع الإعلامي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز كلية الإعلام بثلاثة مراكز في النسخة الرابعة من مسابقة الإبداع الإعلامي بنسختيها العربية والإفريقية المخصصة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام والتي تعد الأضخم علي المستويين المحلي والإقليمي بمشاركة 98 جامعة وكلية ومعهد في مصر والقارة الافريقية وبالمنافسة مع 512 عملا، والتي نظمتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة نهي العبد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح مكاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

وجاء مشروع "دواير" في المركز الأول مناصفة في فئة مشروعات الدراما، و مشروع " v.v" في المركز الثالث مناصفة في فئة مشروعات العلاقات العامة والإعلان، بينما حصد مشروع "رحال 24"  جائزة مشروعات التخرج للمشروعات الرقمية(ذكاء اصطناعي).

 

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين بتلك الجوائز، وللمشرفين علي تلك المشروعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة متمنياً لهم دوام التميز والتقدم والتوفيق، ومشيداً بالمستوي اللائق الذي يظهر به طلاب جامعة بني سويف في مختلف المحافل والمسابقات فهم خير سفراء للجامعة.

 

 







بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

جامعة بنى سويف

مسابقة الإبداع الاعلامى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة