أسوان تعلن التجهيز لتدشين أول منظومة إلكترونية لتنظيم الجمعيات الأهلية

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الترتيبات والتجهيزات الجارية لتدشين أول منظومة إلكترونية لتنظيم وتنسيق جهود وأنشطة الجمعيات الأهلية فى أسوان، فى بادرة هى الأولى من نوعها، ضمن جهود محافظة أسوان لتنسيق العمل الأهلى بالمحافظة ما بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع، حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، ومجموعة من فريق عمل التحول الرقمى.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن الهدف من منظومة الجمعيات الأهلية هو تحقيق الشفافية الكاملة فى وصول الخدمات المتنوعة والإنسانية للمواطن الأسوانى دون تمييز أو تكرار للمستحقين فى ظل وجود قاعدة بيانات متكاملة ، وبالتالى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية.

وأشار، إلى أنه فى نفس الوقت يتم إستخدام هذه المنظومة للإعلام والإعلان عن أنشطة الجمعيات الأهلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، وكذا تسويقها لجهات الدعم والتمويل بهدف المساعدة فى بناء شراكات تنموية لدعم جهود الدولة فى تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات التنمية فى المحافظة ، وهو ما سيعود بالنفع من خلال تحقيق التناسق والمساواة بين هذه الجمعيات بالشكل المطلوب.