انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" بالمنشآت الصحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم الخميس، عن انطلاق النسخة الثانية المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتوجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وأكد الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، على أعمال المبادرة بكافة المنشآت الصحية التابعة للمديرية تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبناءاً على بتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة والتى انطلقت بداية من اليوم 1 اغسطس 2024 وتستمر لمدة 100 يوم.



وأكد الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المبادرة تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الصحة تسهم فى تعزيز النظام الصحي للمواطن المصري وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا وانتشار على المواطن م تهدف إلى خفض معدلات انتشار الأمراض المعدية، والأمراض المزمنة غير السارية "القلب والسكر والفشل الكلوى" واستكمالًا لمسيرة تحقيق رعاية صحية متكاملة لكل مواطن، تم تدشين مبادرة 100 يوم صحة بكافة المنشآت الصحية بالمحافظة ومن خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بكافة مدن المحافظة للتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقاية للمواطنين داخل المنشآت الصحية فضلا عن العيادات المتنقلة التي تسهداف التجمعات والوديان الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان للأهالي.



واوضح وكيل وزارة الصحة تشمل خدمات مبادرة 100 يوم صحة تشمل مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين مبادرة الكشف وعلاج صعف السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج سرطان الكبد مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية و الأورام السرطانية بالإضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج وكبار السن.