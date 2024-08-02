وزير البترول: برنامج الحكومة واضح ويستهدف توفير طاقة مستدامة

كتبت -مروة الغول

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تسهيلات ميناء الحمراء البترولى لمتابعة أعمال التوسعات الجارى تنفيذها بهدف زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء لدعم حركة تداول واستقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء .

وأكد الوزير على أهمية الميناء وعراقته وجهود تطويره المستمرة والعمل دائماً على توافر كافة المقومات الاستراتيجية لاستدامة عمل الميناء، بدءاً من تسهيلات الحفاظ على منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والعناية بالتدريب المستمر وصقل خبرات ومهارات العاملين بالميناء ، وإدراكهم الواعى والمسئول لدورهم الهام فى منظومة توفير احتياجات السوق المحلى من الوقود، وتحقيق ما تصبوا إليه استراتيجية الوزارة من أهداف تتعلق بزيادة الإنتاج للوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العوائد للاقتصاد الوطنى، خاصة وأن الحكومة الجديدة تتبنى التوسع فى زيادة أنشطة التصنيع وما يستتبعه من أهمية توفير الطاقة وذلك يستلزم جهوداً وحواراً مستمراً واستنهاض الهمم والأفكار ومشاركة الجميع والعمل بروح الفريق.

وأوضح بدوى، خلال الجولة التفقدية لسير العمل بميناء الحمراء البترولى ، أننا ملتزمون معاً فى ظل أهداف استراتيجيتنا الطموح بإيجاد فرص استثمارية تحقق أكبر عائد على صناعتنا الحيوية وعلى الاقتصاد الوطنى ، مشيراً إلى أن ما تم من تطوير خلال السنوات التسع الماضية والمشروعات التوسعية الحالية إضافة متميزة لما لدينا من قدرات وبنية تحتية مملوكة للقطاع أو الدولة ودورنا رفع الكفاءة والتطوير المستمر وتحقيق أقصى قيمة مضافة ممكنة وبخاصة فى مجال أنشطة التكرير والبتروكيماويات اللذين يملكان طاقات نعمل بمرونة كبيرة على استغلالها.

وأكد الوزير على أن برنامج الحكومة الجديدة واضح وهو العمل على كافة الأصعدة لتوفير طاقة مستدامة من خلال تنويع سلة الطاقة وزيادة إنتاج البترول والغاز واستغلال الثروات التعدينية وتهيئة المناخ الجاذب والمشجع للمستثمرين ، لافتاً إلى أن الجهود التطويرية والتشغيلية لامناص من التزامها بقواعد التشغيل الآمن والكفء وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وزيادة الوعى باستمرار لدى العاملين بذلك مما يحافظ على العاملين والمنشآت وينعكس على استدامة الأعمال.

ولفت الوزير، إلى أهمية إجراء الاختبارات والتجارب المستمرة لقياس مدى استعداد الأفراد الشخصى وقدرتهم على استثمار ما يتوافر لهم من معدات وجاهزية تلك المعدات لتلافى الحوادث والجاهزية لأى طارئ قد يحدث.

وقدم المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو المشغلة للميناء، عرضاً توضيحياً لسير العمل بالميناء بدأه بالإشارة لحرص ويبكو المستمر على مواكبة المتطلبات الخاصة بزيادة كفاءتها وقدراتها وخطط تطوير الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة على الأجل القصير والمتوسط والطويل .

وأجرى الوزير جولة ميدانية لتسهيلات الميناء ، بدأها بزيارة منطقة مستودعات الزيت الخام التى تخدم تأمين حركة تداول واستقبال الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية ، كما تفقد منظومة التحكم الآلى بمنطقة ميناء الحمراء، والتى تعد نقلة نوعية فى أساليب إدارة وتشغيل تسهيلات الميناء وذلك من خلال التحكم الآلى (DCS) فى جميع التسهيلات وتطوير عمليات التداول وغيرها من التسهيلات ، كما تفقد محطة الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلووات والتى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة الوطنية ، واطلع على إمكانيات ميناء الحمراء فى مجال السلامة و الصحة المهنية و حماية البيئة

جولة فى التوسعات الشمالية والجنوبية



تفقد الوزير الأعمال الجارية بالمنطقة الشمالية والتى تهدف إلى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء بإضافة 4 مستودعات تخزين جديدة للوصول لسعة تخزينية إجمالية 3ر5 مليون برميل .

وتفقد بدوى ومرافقوه أعمال توسعات المنطقة الجنوبية والتى تهدف إلى إنشاء منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام والذى يأتى فى إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة ، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ جميع أعمال التصميمات والإنشاءات بأيادى مصرية من خلال شركة بتروجت.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.