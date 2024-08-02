كريم بدوى: تكثيف العمل المشترك بين قطاع البترول وبى بى لزيادة الإنتاج

كتبت - مروة الغول

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة ، وليام لين نائب الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم (بى بى ) العالمية للغاز والطاقة منخفضة الكربون والوفد المرافق .

وشهد اللقاء بحث أنشطة الشركة فى مصر فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى وخطط العمل الجديدة فى ظل استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف فى مناطق امتيازها فى مصر بالبحر المتوسط.

وفى بداية اللقاء أكد المهندس كريم بدوى على تقديره الكامل لدور شركة بريتش بتروليوم فى تنمية موارد الطاقة فى مصر والتزامها بالعمل والمساهمة بدور إيجابى ورئيسى فى منظومة الطاقة المصرية ، مشيداً بما تقدمه من إدارة احترافية لاستثماراتها وعملياتها المختلفة .

وأشار بدوى إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين قطاع البترول وبى بى لتحقيق هدف زيادة الإنتاج الذى تم وضعه كأولوية والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على خريطة الإنتاج من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات ، كما دعا الشركة إلى الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات مؤكداً دعم الوزارة الكامل فى هذا الشأن وأن النجاح سيعود بمردود إيجابى على الجانبين .

كما لفت بدوى إلى أن الحكومة الجديدة منفتحة على تهيئة مناخ استثمارى جاذب وبيئة عمل ناجحة للاستثمار الأجنبى من خلال تذليل العقبات وتحفيز المستثمرين ، مضيفاً أن الوزارة تسعى لإتاحة فرص استثمارية جاذبة فى مجال البحث عن البترول والغاز وتسويقها بشكل احترافى من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG التى توفر وصولاً سهلاً وسريعاً للفرص الجديدة والبيانات الخاصة بها.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس شركة بى بى البريطانية عن تهنئته للمهندس كريم بدوى بتولى مهام عمله وزيراً للبترول والثروة المعدنية مؤكداً أن بى بى ملتزمة بعملها فى مصر فى كافة الفترات وإزاء مختلف التحديات ، وتتطلع لتحقيق نمو فى أعمالها من خلال شراكتها الوثيقة والممتدة مع مصر والبناء على العلاقة المتميزة مع قطاع البترول.

وتم استعراض الاعمال الجارية للشركة لحفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز، بالإضافة إلى استعراض برنامج الحفر الاستكشافى الموسع للغاز فى البحر المتوسط لحفر عدد من الآبار، ومواصلة أنشطة المسح السيزمى للاستكشاف فى مناطق امتيازها الجديدة وزيادة العمليات فى حقل آتول، كما استعرضت الشركة جهودها فى منطقة دلتا النيل البرية للمساهمة فى تنمية موارد الغاز من خلال العمل على وسائل خفض تكاليف الإنتاج والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة لزيادة الجدوى الاقتصادية وخفض التكلفة وهو ما يتيح تنمية موارد جديدة من الغاز بشكل اقتصادى ، واستغلال ما تم توفيره فى توجيه المزيد من الاستثمارات لأعمال جديدة للبحث والاستكشاف .

ناقش الجانبان كذلك خلال اللقاء الدور الهام لمصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة وسبل العمل على تعظيمه ، وأوضح الوزير أنه يتم العمل على تحقيق هذا الهدف واستثمار ما تتمتع به مصر من بنية تحتية متطورة وموقع فريد وتوافر مقومات هائلة كسعات التخزين الفائضة وهو ما يعطى ميزة تنافسية لمصر .

وتطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية دور شركة بريتش بتروليوم البريطانية فى تنويع الشراكات والاستثمارات فى أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط من خلال جذب استثمارات شركة أدنوك الإماراتية كشريك لبريتش بتروليوم فى مصر انعكاساً لرغبة أدنوك فى تنويع محفظتها الاستثمارية فى البلاد .

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الدور المجتمعى الكبير لشركة بريتش بتروليوم وما له من مرود إيجابى على تطوير المجتمعات المحلية وتوفير فرص حياة أفضل لسكانها ، حيث دعا الوزير إلى الاستمرار فى تعظيم هذا الدور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة .

حضر اللقاء المهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووائل شاهين نائب الرئيس الإقليمى لبى بى فى مصر ، بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس معتز عاطف مساعد رئيس شركة إيجاس للمكتب الفنى والمشروعات وسلامة العمليات .