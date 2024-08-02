وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بالمحافظة

أحمد حسن

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الخميس، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة، ومناقشة موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، وذلك فى إطار التعاون والتكامل بين جهات الدولة لتحقيق مصلحة المواطنين.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لأهالينا بمحافظة بورسعيد فى مختلف المجالات، موضحاً أنه تم وجار تنفيذ 32288 وحدة سكنية بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمحورى منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه سيتم التعاون الكامل مع وزارة الإسكان لتذليل العقبات وتوفير احتياجات أهالى المحافظة من الوحدات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية، متوجهاً بالشكر الجزيل للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، على الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.

واتفق وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، خلال اللقاء على طرح الحلول لمشكلات تم طرحها لعدد من المواطنين، إضافة إلى مراجعة كل الموضوعات المعروضة من نواب بورسعيد بشأن المشروعات بالمحافظة.

وقد حضر الاجتماع، من وزارة الإسكان، كل من، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، والسيدة مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، واللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمهندس عمرو عبدالهادى، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع التشييد والمقاولات، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومن المحافظة، الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس عماد البرشة، مدير عام الإسكان، والمهندس تامر الشحات، وكيل مديرية الإسكان، والسادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وهم، النائب عادل اللمعي، والنائب محمود حسين، والنائب عاطف علم الدين، والنائب حسن عمار، والنائبة أمل عصفور، والنائب أحمد فرغلي.