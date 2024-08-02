ننشر الحركة الداخلية لمديرية أمن دمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية أمن دمياط الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالأقسا والمراكز المختلفة والتى جاءت على النحو التالى :

المقدم محمود كمال رئيسا لمباحث دمياط الجديدة ،المقدم محمد سمير رئيسا لتنفيذ الأحكام ،الرائد كريم الشهاوى رئيسا لقسم التحريات بمديرية أمن دمياط، والمقدم محمد سالم مفتش مباحث كفر البطيخ وكفر سعد ،الرائد أحمد موسى رئيسا لمباحث مركز دمياط ،الرائد أحمد أكرم رئيس مباحث الزرقا ،الرائد أحمد أبو زامل رئيسا لمباحث كفر سعد ،الرائد أحمد مجاهد رئيسا لمباحث رأس البر ،الرائد مروان عمران رئيسا لمباحث المرور،الرائد إسلام عيد رئيسا لمباحث قسم أول ،الرائد أحمد وجدى رئيسا لمباحث قسم تاني، والرائد إسلام ابو العينين رئيسا لمباحث كفر البطيخ ،الرائد عبد الله المحروقى رئيسا لمباحث فارسكور، الرائد احمد صلاح رئيسا لمباحث السرو،الرائد محمد مجاهد رئيسا لمباحث التموين، الرائد محمود رياض رئيس مباحث الآداب،الرائد هشام اشرف الترحيلات، النقيب أحمد مجدى معاون أول كفر البطيخ.