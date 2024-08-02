مصر جميلة .. مسجد الفرشوطى بسوهاج شاهد على عظمة الأثار الإسلامية.. صور

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية، التى تحتضن العديد من الآثار الإسلامية ذات الطابع الخاص، والتى تضم بين جنباتها لوحات فنية ورسومات، بالإضافة إلى لوحات بأسماء الملوك التى شيدت فى عهدهم ومن أهم المساجد الأثرية الإسلامية بمحافظة سوهاج والذى يعد مزارا للكثيرين هو المسجد العتيق" أو مسجد الفرشوطى كما يطلق عليه الأهالى، والذى يرجع تاريخه للعصر الفاطمى.



ومسجد الفرشوطى من أقدم المساجد الأثرية بسوهاج ويقع هذا المسجد بميدان الفرشوطي بالقيسارية فى قلب مدينة سوهاج ويعرف باسم مسجد الفرشوطي ويرجع تاريخه إلى عصر الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي ويرجع تاريخ المسجد إلى العصر الفاطمي 527هـ، وتعرض المسجد لأعمال الهدم والبناء، حتى تم تشييده مرة أخرى، مما أفقده شكله التراثى والمعمارى الأصيل.

مسجد الفرشوطي الكائن وسط قيسارية مدينة سوهاج العتيقة التي تشتهر بكونها ملتقى للتجار من مختلف الأرجاء وشهرة هذه المنطقة كانت سببا رئيسيا في شهرة المسجد وذيوع صيته وهو واحد من أقدم المساجد ليس في سوهاج فحسب بل الصعيد بأكمله يرجع عصره إلى قنصوه الغوري ويعرفه الأهالى بسوهاج أنه واحدا من أقدم المساجد وأشهرها في المحافظة وترجع تسميته بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ الجليل عبد المنعم بن إبراهيم الفرشوطى ولد بفرشوط وهى بلد من محافظة قنا سنة 1203وقدم منها واستقر به المقام فى هذا المسجد عام 1223 هجرية وتوفى عام 1275 هجرية وقام بالرسالة من بعده أبناؤه العلماء الشيخ بكرى الفرشوطى والشيخ إبراهيم الفرشوطى والشيخ محمد إبراهيم الفرشوطى والشيخ أبو المجد محمد الفرشوطى والشيخ سعد محمد الفرشوطي.



والمسجد تم ضمه إلى وزارة الأوقاف سنة 1382 هجرية وأمدته الوزارة بعلمائها وأئمتها من الأزهر الشريف إلى الآن وتصدع المسجد وفلشت كل محاولات الترميم مما جعل وزارة الأوقاف تقوم بإزالته والوقوف على النصوص التأسيسية والمراسيم السلطانية المكتوبة على لوحتين كانتا مثبتتين على جدران المسجد كشاهد على أصالة وعراقة المسجد قديما.



ويتكون المسجد من الداخل من 6 أعمدة بالإضافة إلى قبة مركزية ضوئية منقوش أسفلها سورة من القرآن وتم طلاء قواعد الجدران باللونين الأصفر والأبيض مع شرائط خضراء ويقع محراب الصلاة بجوار المنبر الخشبي في الجانب الجنوبي الشرقي بالإضافة إلى الحجارة ذات النقوشات التاريخية التي تزين أركان المسجد وأهم ما يميز المسجد المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 53 مترا ويضم المسجد مكتبة علمية ومكتب لتحفيظ القران الكريم يتردد عليه الكثير من أبناء القرى والمدن المجاورة.



وتوجد داخل المسجد لوحتين مكتوب علي أحدهما رسم بأمر مولانا المقام الشريف السلطان الملك الأشرف أبوالنصر قانصوه الغورى حفظ الله ملكة وثبت قواعد دولته يمنع من يتعرض للجزارين والصنايعه والقراوين والإسكافية بناحية سوهاج في وقف الشهيد الأشرف : قايتباى سقى الله عهده المشمول بنظر المقر الأتابك قيت أتابك العساكر المنصورة أعز الله أنصاره وأن المغرم عليهم مقطوعة لوالد لولد .. إكراما للنبى صلى الله عليه وسلم وإستجلابا لدعاء المجاورين بالجامع النبوى في الصحائف الشريفة شرفها الله تعالى بتارخ 911 .. حققه وكتبه بخطه الفقير إلى ربه الشيخ سعد محمد الفرشوطى من علماء الأزهر الشريف 1410 ه 1990 ميلادية.



اللوحة الأثرية الأولى بمسجد الفرشوطى



اللوحة الأثرية الثانية بمسجد الفرشوطى



مسجد الفرشوطى من الخارج_1