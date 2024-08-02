مسرح "صيف بلدنا" يمتع المواطنين فى ليالى موسم جمصة.. صور

الدقهلية - محمد الحبشي

يشهد المسرح الثقافي "صيف بلدنا" الموجود بمصيف مدينة جمصة، تفاعل كبير من المواطنين، حيث يقام المسرح علي مدار موسم الصيف للموسم الرابع علي التوالى.

ويتوافد المواطنين المتواجدين داخل مصيف مدينة جمصة بالدقهلية، للاستمتاع بعروض الفرق الشعبية، التي تتميز بأجمل الفقرات والأصوات المميزة للمطربين المصريين في زمن الفن الجميل.

ويستقبل مسرح" صيف بلدنا" المواطنين مجانا، للاستمتاع بالفقرات الفنية المختلفة، يوميا طوال موسم الصيف، وذلك لامتاع المواطنين واحياء ثقافة الفن والكورال الشعبي المصري المميز.

وشهد العرض تواجد فرقة سوهاج للفنون الشعبية، والتي مثلت مصر في عروض فنية مختلفة في مختلف الدول، حيث تفاعل المواطنين مع العروض الشعبية المختلفة والتنورة والربابة، والرقص الشعبي.

ويتواجد مسرح"صيف بلدنا" بجوار ادارة الشاطئ الموجودة داخل مصيف جمصة، حيث خصصت ادارة الشاطئ مكان لذوي الهمم، لحضور الحفلات الثقافية والكورال الشعبي خلال موسم الصيف علي مسرح" صيف بلدنا".



جانب من العروض



عروض مختلفة في جمصة



مسرح صيف بلدنا في جمصة



الرقص الشعبي



تفاعل المواطنين مع عروض مسرح صيف بلدنا



عروض لفرقة سوهاج الشعبية



عروض من الكورال الشعبي



فرقة سوهاج الشعبية



