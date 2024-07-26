اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 04:17 م
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خطة متكاملة لتطوير مدينة جمصة السياحية.. وافتتاح الموسم الثقافى غدا.. صور

الجمعة، 26 يوليو 2024 03:45 م
خطة متكاملة لتطوير مدينة جمصة السياحية.. وافتتاح الموسم الثقافى غدا.. صور خطة تطوير جمصة
الدقهلية - محمدالحبشى

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وضع محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، خطة متكاملة لتطوير مصيف مدينة جمصة السياحية، بمحافظة الدقهلية، لتكون من أوائل المدن السياحية على مستوى الجمهورية.

ويستمر محافظ الدقهلية، فى زياراته المستمرة على مدينة جمصة السياحية، حيث اولي اهتمام كبير بهذه المدينة كونها الواجهه السياحية والمدينة ذات التاريخ العريق التي تعبر عن صورة أبناء محافظة الدقهلية.

واهتم اللواء طارق مرزوق بوضع خطة متكاملة، لتطوير المدينة كاملة مع رفع كفاءة الكورنيش، ورفع المشايات لتكون بمحازاة الكورنيش مع توسعتها لوصول سيارات الاسعاف وذوي الهمم بسهولة الي الشواطئ، مع تغيير كامل بطول الشاطئ وعمل مشروعات سياحية متطورة ومختلفة.

وتشهد المدينة غدا افتتاح الموسم الثقافي، حيث سيفتتح اللواء طارق مرزرق غدا المسرح الثقافي المجاور لإدارة الشاطئ، والذي يتم تجهيزة استعدادا لانطلاق الموسم الثقافي غدا أمام المواطنين وعلي مدار موسم الصيف.

 

المواطنين علي شواطئ جمصة
المواطنين علي شواطئ جمصة

 

مصيف جمصة
مصيف جمصة

 

استعداد افتتاح الموسم الثقافي
استعداد افتتاح الموسم الثقافي

 

تجهيز المسرح لبدء الموسم الثقافي في جمصة
تجهيز المسرح لبدء الموسم الثقافي في جمصة

 







خطة تطوير جمصة

كورنيش جمصة

مصيف جمصة

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المسرح الثقافي بجمصة

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