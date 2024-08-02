اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2024 10:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يتابع رفع التراكمات والقمامة فى حى فيصل

الجمعة، 02 أغسطس 2024 09:37 م
محافظ السويس يتابع رفع التراكمات والقمامة فى حى فيصل محافظ السويس يتابع رفع التراكمات
السويس- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، مدينة المستقبل والسلام 1بحى فيصل لمتابعة أعمال رفع المخلفات والتراكمات والقمامة، وأكد محافظ السويس، على مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بالتنسيق مع حي فيصل تكثيف الأعمال فى رفع التراكمات والقمامة من منطقة إلى أخرى على  بنطاق الحي للحفاظ على النظافة العامة وإعادة الشكل الجمالى للمدينة.


رافق المحافظ في الجولة كلا من أحمد وزيري السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حى فيصل واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع.
 







السويس

محافظة السويس

محافظ السويس الجديد

حى فيصل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة