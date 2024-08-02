محافظ السويس يتابع رفع التراكمات والقمامة فى حى فيصل

السويس- صبرى غانم

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، مدينة المستقبل والسلام 1بحى فيصل لمتابعة أعمال رفع المخلفات والتراكمات والقمامة، وأكد محافظ السويس، على مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بالتنسيق مع حي فيصل تكثيف الأعمال فى رفع التراكمات والقمامة من منطقة إلى أخرى على بنطاق الحي للحفاظ على النظافة العامة وإعادة الشكل الجمالى للمدينة.



رافق المحافظ في الجولة كلا من أحمد وزيري السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حى فيصل واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع.

