فصل الكهرباء عن مدينة طوخ 3 ساعات اليوم.. اعرف السبب والمناطق

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائي عن لوحة طوخ القديمة بمدينة طوخ لعمل صيانة، وذلك اليوم الجمعة ، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت مديرية كهرباء القليوبية، في بيان بها، أن المغذيات المتأثرة بالفصل هي، دخول المجلس (1_ 2_ 3 _4 )، مغذيات الخروج المدني، المحطة، كلية الزراعة محمد صبحي _ السنترال _ الظابط _ الكوبري.

كما أعلنت المديرية المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، والتي جاءت علي النحو التالي (الجزء الجنوبي بمدينة طوخ _ محكمة طوخ الجزئية - سجن طوخ _ مركز شرطه طوخ _ مجلس المدينة - مستشفى الحميات _ مستشفى طوخ العام _ مستشفى الفيومي)، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.