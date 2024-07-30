فصل التيار الكهربائى بحى غرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة اليوم

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، في بيان لها بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة 8 صباح اليوم حتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، في منطقة شارع 6 أكتوبر من أحمد ماهر؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وناشدت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.