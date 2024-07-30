اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:52 ص
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فصل التيار الكهربائى بحى غرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة اليوم

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:00 ص
فصل التيار الكهربائى بحى غرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة اليوم محطة كهرباء - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، في بيان لها بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة 8 صباح اليوم حتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، في منطقة شارع 6 أكتوبر من أحمد ماهر؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

 

وناشدت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

 







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