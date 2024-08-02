سوريا تنفى فرض رسوم على دخول اللبنانيين إلى أراضيها

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نفت السفارة السورية فى بيروت ما تداولته بعض المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعى حول فرض رسوم على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضى الجمهورية العربية السورية.



وأعلنت السفارة - فى صفحتها على منصة فيسبوك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة - أن هذا الخبر غير صحيح بالمطلق، ولم يطرأ أى تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا.



وأكدت السفارة أن أى قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصراً، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية فى بيروت.