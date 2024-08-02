رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الاقتصاد المنزلى بنسبة نجاح 80,61%

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى الفرقة الرابعة بكلية الإقتصاد المنزلى دور يونيو للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة نجاح 80.61% مقدما التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم.



وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الكلية تضم 4 أقسام علمية، وأن إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 798 طالبا منهم 312 طالب بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، و153 طالب بقسم إدارة المنزل والمؤسسات، و189طالب بقسم الملابس والنسيج، و144 طالب بقسم الاقتصاد المنزلى والتربية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بقسم التغذية وعلوم الأطعمة الحاصلين على تقدير عام ممتاز 7 طلاب، بينما حصل 148 طالبا على تقدير عام جيد جدا، وحصل 150 طالب على تقدير عام جيد، وحصل 7 طلاب على تقدير عام مقبول، بينما حصل 2 من طلاب قسم إدارة المنزل والمؤسسات على تقدير عام ممتاز، و49 طالبا على تقدير عام جيد جدا، وحصل 99 طالبا على تقدير عام جيد، وحصل 3 طلاب على تقدير عام مقبول.

وأضاف الدكتور عصام عبد الحافظ أن 2 من طلاب قسم الملابس والنسيج حصلا على تقدير عام ممتاز و 33 طالب على تقدير جيد جدا و145 طالب على تقدير جيد و 11 طالب على تقدير عام مقبول ، كما حصل طالب على تقدير عام ممتاز بقسم الاقتصاد المنزلى والتربية و 48 طالب على تقدير جيد جدا و 93 طالب على تقدير عام جيد و حصل 2 من الطلاب على تقدير عام مقبول.