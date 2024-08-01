القاصد يصدر قرارا بتكليف إكرامى جمال للقيام بعمل أمين عام جامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارا بتكليف الدكتور إكرامى جمال السيد الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة للقيام بعمل أمين عام جامعة المنوفية لمدة 6 شهور أو لحين الإنتهاء من إجراءات تعيين أمين عام للجامعة.

أكد رئيس الجامعة على أهمية الجهاز الإدارى فى خدمة العملية التعليمية ومنظومة العمل بالجامعة، وأهمية التطوير المستمر وإعادة الهيكلة المستمرة لتحقيق خطة ورؤية الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أكد رئيس الجامعة أنه يدعم الجهاز الإدارى ويسعى لرفع قدرات العاملين بالجهاز الإدارى فى كافة قطاعات الجامعة، والعمل على إعداد وتأهيل القيادات الإدارية بكل قطاعات الجامعة بهدف تنمية قدراتهم وفقا لإتجاهات الإدارة الحديثة، مؤكدا على أهمية التعرف على نظم إدارة الجودة وفقا للمواصفات القياسية الدولية وطرق تطبيقها لرفع الوعى لدى الجهاز الإدارى، والتعريف بمفاهيم التميز الجكومى ونشر ثقافة التميز المؤسسى والفردى، وتأهيل جهاز إدارى كفء يستطيع المنافسة بجوائز التميز الحكومى الداخلية والوطنية والعربية.