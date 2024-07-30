اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:24 ص
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تداول 45 ألف طن و 775 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 09:54 ص
تداول 45 ألف طن و 775 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وتم تداول 45000  طن بضائع عامة ومتنوعة،  775   شاحنة و 558 سيارة وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 491 شاحنة و 503 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38000  طن بضائع، 284 شاحنة و 55 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة LUCKY HONG  علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير الي الهند  والسفينة ALCUDIA EXPRESS  ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  اور وايلة  . كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة علي متنها 460 سيارة بوزن 920 طن  قادمة من جدة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1355 بموانيها.

 







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