تداول 45 ألف طن و 775 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 775 شاحنة و 558 سيارة وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 491 شاحنة و 503 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38000 طن بضائع، 284 شاحنة و 55 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة LUCKY HONG علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة . كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة علي متنها 460 سيارة بوزن 920 طن قادمة من جدة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1355 بموانيها.