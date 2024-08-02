الهيئة العامة للاستعلامات: إنجازات مبادرة ابدأ شملت قطاعات صناعية مؤثرة

كتبت : أماني سمير

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، كان شغله الشاغل الاهتمام بمحدودى الدخل، والنهوض بالاقتصاد المصرى عن طريق توفير فرص عمل للشباب، وتعميق الصناعات الحديثة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، ومن هنا انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بتوجيهات الرئيس لشباب البرنامج الرئاسى، بربط مبادرة " حياة كريمة " بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، بما يضمن استدامة المبادرة، حيث انطلقت فى 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة .

وذكر الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " بوابتك إلي مصر " أنه من أبرز إنجازات المبادرة أنها نجحت بصورة كبير في وقت قصير، إذ إنه لأول مرة فى مصر يتم توطين 23 صناعة جديدة، بالإضافة إلى أنها نجحت فى جذب استثمارات لـ24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية، وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات، وجار العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ24 مشروعًا كمرحلة ثانية، ودراسة 37 فرصة مستقبلية .

كان من أبرز إنجازات قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة توفير دورات تدريبية قصيرة، «فنية ومهنية وتثقيفية»، تهدف للتدريب من أجل التوظيف للفئات المستهدفة من الشباب، وفى هذا السياق تم إطلاق مبادرة «معدتك شركتك» للتدريب على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر ذات العجل بالتعاون مع شركة بيكو للآلات الثقيلة– الأكاديمية الوطنية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة «ابدأ للعلوم التقنية» ببدر المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي والمعتمدة من هيئة OMNIA الفنلندية، وكذا مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» بدمياط المتخصصة بمجال الخدمات اللوجستية - صيانة وإصلاح السفن والمعتمدة من هيئة ITE السنغافورية.

ركزت المبادرة على محور مهم وهو المشروعات الكبرى، حيث أسهمت الشراكات التى عقدتها «ابدأ» مع رجال الأعمال المصريين، والمستثمرين الأجانب فى زيادة نسبة المكون المحلى فى قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال التوسع فى صناعات قائمة، وتعميق وتطوير صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

نجحت «ابدأ» فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية، كما تم توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميًا .

نجحت المبادرة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، لافتًا إلى أنه جار العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ24 مشروعًا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة .

لأول مرة فى مصر، يتم توطين 23 صناعة جديدة منها صناعة الصودا آش والسليكون فى قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية، وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة، وصناعة الخامات الدوائية، ووسائل النقل الخفيف .

بالنسبة لأهم المشروعات الكبرى التي تم افتتاحها مؤخرًا منها مشروع «نوڤا» للتنمية الصناعية، الذى يعد المصنع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا، يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحى ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة فى صناعات البيئة والطاقة، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات المعالجة، وتبلغ مساحة المشروع 24 ألف متر مربع للمرحلة الأولى بتكلفة استثمارية 16 مليون دولار للمرحلة، بطاقة إنتاجية 1500 طن من منتجات الإستانلس سنويًا بشراكة «أمريكية ـ ألمانية»، مما يحقق وفرًا فى الفاتورة الاستيرادية بقدر 100 مليون دولار .

أما مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف، فهو المصنع الأول من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكلات «2 - 3 عجلات» من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200 - 250 سى سى، بـ5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذى لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف، وتم تدشين أولى مراحل الإنتاج فى مايو 2023، أما فى مايو الجارى فتم إنتاج أول محرك مصرى بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصينى .

يذكر انه تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين .