المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح بفتح محل تجارى أو صناعى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الهامة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، أهمها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل).

وفيما يلي الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص تجاري أو صناعي:

- صورة عقد الإيجار/التمليك.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- خريطة مساحية للمحل.

- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع).

- وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجاري والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت إنشاء وتطوير 21 مركزًا تكنولوجيًا، على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية؛ لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمات الحكومية دون أي معوقات، والمتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكل أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.