اليوم السابع
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الكهرباء: الخطة العاجلة لتأمين صيف 2025 توفر أكثر من 500مليون جنيه تكلفة الوقود

الجمعة، 02 أغسطس 2024 01:00 ص
الكهرباء: الخطة العاجلة لتأمين صيف 2025 توفر أكثر من 500مليون جنيه تكلفة الوقود محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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تستهدف الدولة من التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء فى المقام الأول خفض تكاليف الإنتاج من خلال تقليل الاعتماد على الوقود "الغاز والمازوت" والذى تلجأ الدولة لاستيراد كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وتساهم الخطة العاجلة التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 فى توفير 500 مليون و800 الف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إنتاج ألف ميجا وات من الطاقة يحتاج إلى استهلاك وقود بقيمة 127 مليون  فى الحمل الأقصى والاستهلاك على مدار اليوم تقريبا، ليصل إجمالى ما سيتم توفيره بعد إضافة 4 الالف ميجا وات الصيف المقبل من الطاقة المتجددة 500 مليون و800 ألف جنيه تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية.

 







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