خطوات الحصول على قرض "مشروعك" من التنمية المحلية بفائدة 5%

كتب: على عبد الرحمن

يقدم المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية قروضا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، وساهم المشروع منذ انطلاقه حتى الآن في تنفيذ 208,9 ألف مشروع بقروض 27,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 1,7مليون فرصة عمل فى جميع المحافظات.



"اليوم السابع" يوضح فيما يلى خطوات الحصول على قرض مشروعك:

1. تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع.

2. تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية.

3. تتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب.

4. بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك" يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

5. يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد أنّ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، أهم البرامج التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة فى توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

