الإسكان: إجراء قرعة تخصيص الأراضى بالسادات ضمن الطرح الرابع ببرنامج "مسكن"

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية بمدينة السادات وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج "مسكن"، والسابق الإعلان عنها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي بمحور الأراضي المتوسطة بواقع 70 قطعة أرض لمدينة السادات، تقدم عليها 10250 مواطناً قاموا بسداد جدية الحجز.

وأشار الشوربجي إلى أن فعاليات القرعة في يومها الرابع شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي ضمن برنامج مسكن، ومرَّت الإجراءات بكل سهولة وشفافية، وتم بث إجراءات القرعة بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وأضاف أنه تم إجراء القرعة العلنية على أراضي مدينة السادات على القطع من 461: 526، أمس الخميس 1/8/2024، والقطع من 527:586، يوم الأحد 4/8/2024، وقطع أراضي مدينة المنيا الجديدة، يوم الإثنين 5/8/2024، وقطع أراضي مدينة أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6/8/2024.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على محور أراضي الإسكان المميز لمدينة غرب أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، وقطع الأراضي لمدن (برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، يوم الأربعاء 7 أغسطس.

وأضاف "الشوربجي" أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على محور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً لمدن (15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان)، يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه ستعقد باقي جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.