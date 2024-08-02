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إعلام إسرائيلى: تعطل موقع هيئة المطارات وخلل أصاب مطار بن جوريون وإلغاء رحلات

الجمعة، 02 أغسطس 2024 10:43 م
إعلام إسرائيلى: تعطل موقع هيئة المطارات وخلل أصاب مطار بن جوريون وإلغاء رحلات مطار بن جوريون -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الموقع الرسمي لهيئة المطارات تعطل، وخلل أصاب موقع مطار بن جوريون في تل أبيب، وإلغاء عدد كبير من الرحلات. 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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