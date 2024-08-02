أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية ومقرأة قرآنية بمساجد المحافظة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، قافلة دعوية داخلية بمساجد إدارة أوقاف وسط بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية ومحمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف وسط، وانطلقت القافلة من مسجد القصبجي بعد عقد مقرأة قرآنية للائمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

جدير بالذكر أن الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف قام بجولة مرورية شملت عدداً من مساجد إدارة أوقاف (المنتزه و شرق ووسط)لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها وإعدادها اعداداً جيداً لاستقبال ضيوف الرحمن، وفي إطار الدور المجتمعي والتربوي والدعوي ومن خلال سعي المديرية لتكثيف الأنشطة المجتمعية والتربوية و القرآنية نظمت المديرية اللقاء الاسبوعي للطفل بمسجد أولاد الشيخ الجديد بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير شئون الإدارات.



