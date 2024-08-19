اليوم السابع
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8 ملايين جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

الإثنين، 19 أغسطس 2024 10:51 ص
8 ملايين جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة الاتجار في العملة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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