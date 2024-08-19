8 ملايين جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
8 ملايين جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعةالإثنين، 19 أغسطس 2024 10:51 ص
الاتجار في العملة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
القبض على المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونية للمواطنينالسبت، 17 أغسطس 2024 11:46 ص
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة