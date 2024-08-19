وزير الرى يبحث مع السفير الأسترالى بمصر تعزيز التعاون فى الموارد المائية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأستراليا في مجال الموارد المائية.

أعرب سويلم عن رغبة الوزارة في تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالى في مجال الموارد المائية خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه.

وتم خلال اللقاء، استعراض نتائج اللقاء السابق بين سويلم وابنهورست فى مايو 2023 حيث تم الاتفاق على التعاون بين الوزارة وشركة روبيكون الأسترالية فى مجال تحديث البوابات لتدقيق عملية توزيع المياه، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة السويدي وشركة روبيكون ووتر الأسترالية لتنفيذ تجربة على ترعة القاصد لتحديث البوابات الواقعة على الترعة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة التعاون وتبادل الخبرات بين مصر واستراليا فى مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وإدارة المياه الجوفية، وشحن الخزانات الجوفية، وإدارة مخاطر الجفاف، والتدريب وبناء القدرات، حيث أشار سويلم إلى رغبة الوزارة فى قيام الجانب الاسترالى بتوفير فرص تدريب لمهندسي الوزاره للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأسترالية في التعامل مع ندرة المياه واستخدام الطاقة المتجددة في مجالات المياه المتعددة.

كما تم التباحث حول قضايا التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة، وأيضا استراليا التى واجهت حرائق الغابات التى إجتاحتها منذ عدة أعوام.

أشار سويلم إلى أهمية تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، متوجها بالدعوة لدولة استراليا للمشاركة فى مبادرة AWARe والتى ستسهم فى تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، وإمكانية دعم استراليا للمبادرة ضمن مسار تحلية المياه الذى يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما تم دعوة السفير الأسترالى للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.