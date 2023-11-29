وزير الرى: مصر تستعد لاستضافة أسبوع المياه الأفريقى

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أعضاء السكرتارية التنفيذية لإسبوع القاهرة للمياه بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض ما تحقق من نجاحات خلال "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، والذى عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر من العام المقبل، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وتوجه سويلم، بالشكر لكافة العاملين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، و أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للأسبوع ولجنة المسابقات على ما بذلوه من مجهودات متميزة والتى تجلت في النجاح الكبير لفعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، مؤكداً على تطلعه لتحقيق الأفضل دائماً بمجهودات أبناء الوزارة ، داعياً الجميع للاستمرار في بذل هذه المجهودات لإنجاح "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" المقترح عقده بالتزامن مع إسبوع القاهرة 2024 ، مع التأكيد على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأشار سويلم إلى أهمية تعزيز محاور "إسبوع القاهرة السابع للمياه" بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية"، مع إستمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالإسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم ، مع الإستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والعمل على توسعته لإستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض إبتكاراتها في مجال المياه .

الجدير بالذكر أن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه إشتملت على عقد 8 فعاليات رفيعة المستوى و 5 جلسات عامة و 36 جلسة فنية وعلمية و 12 حدث جانبى و 7 ورش عمل و 5 مسابقات و (2) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور 1500 مشارك و 800 ضيف من 62 دولة ومشاركة 64 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و 450 متحدث و 23 عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع ، كما تم تنظيم مسابقات "شباب المبتكرين في مجال المياه" و "أفضل مشروعات التخرج" ، و "أطروحة الثلاث دقائق" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الابتكار في إدارة المياه" .