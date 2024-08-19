اليوم السابع
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الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:39 م
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وزارة التموين تضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:00 م
وزارة التموين تضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ  المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 24 جنيها.

‏- البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 23 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة ب 28 جنيها.

‏‎‏‎‏- الباذنجان العروس بـ13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 9 جنيهات.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ 27 جنيها.







وزاره التموين

السلع الغذائيه

الخضراوات

المجمعات الاستهلاكيه



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