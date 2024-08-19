وزارة التموين تضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 24 جنيها.
- البصل 11 جنيها .
- البطاطس بـ 27 جنيها.
- الجزر بـ 18 جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 23 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
- الكوسة ب 28 جنيها.
- الباذنجان العروس بـ13 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 40 جنيها.
- الليمون بـ 9 جنيهات.
- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.
- الموز البلدي بـ 27 جنيها.
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