جامعة باديا: خصم 20% على المصروفات للطلاب "المؤسسين".. ونقدم تجربة حرم جامعي مميزة

تنطلق جامعة باديا خلال العام الدراسي المقبل بمفاهيم مختلفة على سوق التعليم العالي في مصر من حيث حجم الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات الأجنبية المتخصصة إلى جانب توفير تجربة جامعية مميزة للحرم الجامعي أمام الطلاب.

وتمتلك جامعة باديا شراكة استراتيجية على مستوى التبادل الأكاديمي والطلابي مع جامعة تكساس الطبية الأمريكية، حيث يمتد التعاون بين باديا وتكساس الي تقديم نموذج عملي لتطوير الرعاية الصحية في مصر وفق أحدث نسق لها في الولايات المتحدة من خلال إنشاء مركز بحثي طبي مشترك بين الجامعتين وتحت رعاية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



جامعة باديا

وعلى المستوى الطلابي تقدم جامعة باديا خصومات تصل الى 20% على المصروفات لأول 100 طالب يلتحقون بكلياتها الخمسة وهي (الطب البشري- طب الأسنان ـ العلاج الطبيعي ـ ادارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي- الحاسبات وعلوم البيانات).



جامعة باديا

وتقدم جامعة باديا والتي يقع مقرها بمدينة اكتوبر الجديدة داخل كمباوند باديا التابع لشركة بالم هيلز، تجربة مختلفة وتفاعلية للحرم الجامعي أمام طلابها لتحقيق التواصل الفعال بين الطلاب، فتوفر الجامعة مبنى متخصص للانشطة الطلابية، ويشمل منطقة مطاعم وتجمعات تضم أكبر العلامات التجارية المصرية 100%، الي جانب توفير جيم رياضي على أعلى مستوى بالتعاون مع UFC العالمية، الي جانب مجموعة من الملاعب الرياضية عالية الجودة والمصممة وفقا للمعايير الدولية.



جامعة باديا

ومن جانبه أكد المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس امناء جامعة باديا أن مجلس الامناء يمتلك رؤية متكاملة لتكون باديا جزء رئيسي من عملية تطوير التعليم العالي في مصر والتي تقودها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بخطط طموحة وقفزات سريعة تحققت خلال 10 سنوات وفق لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الرشيدي أن باديا من خلال شراكتها الإستراتيجية مع جامعة تكساس سيستم تدعم نظم التعلم المستدام من خلال برامج أكاديمية مهنية والتعليم المستمر ومبادرات التعلم التجريبي من خلال توفير بيئة تعليمية وعمل آمنة وداعمة وذلك لجذب ألمع العقول من خلفيات متنوعة، وتنمية القادة المستقبليين لتقديم مساهمات رئيسية ومؤثر في المجتمع المصري.



جامعة باديا



جامعة باديا



جامعة باديا



جامعة باديا



جامعة باديا