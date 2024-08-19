اليوم السابع
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وزارة التموين: انطلاق معارض أهلا مدارس 2024 أول سبتمبر

الإثنين، 19 أغسطس 2024 02:02 م
وزارة التموين: انطلاق معارض أهلا مدارس 2024 أول سبتمبر الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب ـ مدحت وهبة

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أكد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى الاستعداد لانطلاق معارض أهلًا مدارس "2024 لتوفير المستلزمات المدرسية ومن المقرر أول سبتمبر وحتى 25 سبتمبر المقبل.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد خلال اجتماعه مع الصحفيين، أن التحرك فى الفترة المقبلة سيكون فى العمل على ضبط الأسعار، ورغم أن السوق حر فى العرض والطلب ولكن يوجد بعض السلع التى تحتاج تدخل الوزارة لضبط الأسواق، لافتا إلى أن حدوث تغيرات فى أسعار بعض المنتجات غالبا ما تكون فى انخفاض المعروض من المنتج ومع توفير المنتجات بكميات كبيرة سيتم ضبط الأسواق .







وزارة التموين

معارض اهلا مدارس 2024

تخفيضات معارض اهلًا مدارس

معرض اهلا مدارس2024

موعد معرض اهلاً مدارس 2024



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