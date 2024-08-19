ورش حكى ومسرح عرائس وعزف على الناى لدعم الأطفال بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة، وذلك استمرارا للأنشطة الصيفية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأطفال، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، نفذ قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "النيل" نفذها الفنان محمد إبراهيم محمد.

كما نفذ قصر ثقاف الطارف ورشة فنون تشكيلية رسم "شعار محافظة الأقصر" مع شرح رمز شعار المحافظة تنفيذ حسن رفاعي محمد مع الأطفال بالمكتبة، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال فنية تنفيذ حجاجية خيري، وكذلك نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية أشغال يدوية "تزين أقلام الرصاص بورق الفوم" نفذتها إيمان محمود، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين للأطفال نفذتها سمر محمد، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض مسرح عرائس للأطفال قصة عن "الطمع" أداء مني عبدالرحمن.

ونفذت ورشة فنية بعنوان "أستنساخ" بإستخدام ورق كانسون أبيض، قلم رصاص، ألوان خشب، وورشة فنية بعنوان"أرسم ولون، تنفيذ أخصائيين فنون تشكيلية بالقصر، ودوري ثقافي أدارته حسانية حجاج، أعقبها ورشة حكي قصة بعنوان" سوسن في الغابة" سردتها هالة أمين مسئول مكتبة الطفل بالقصر، واستمرارا ورشة عزف على آلة الناي أداء طه حساني، واكتشاف مواهب نادي أدب الطفل تدريب الشاعر يحيى سمير، ونفذت ورشة أشغال يدوية بعنوان "كيفية عمل عروسة قفاز" تنفيذ المأمون سيد أحمد، مشيرة محمد طلعت، تيسير عمرون بإستخدام" كور بلاستيك، فوم، ألوان، خيط صوف، ألوان"، وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان "ولو حأختار".



ورش حكى متنوعة لدعم الأطفال فى قصور الثقافة



ورش لتعليم الأطفال وحكى فى قصور الثقافة



عزف على آلة الناي أداء طه حساني بقصور الثقافة