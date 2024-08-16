نقاشات بقصور الثقافة بالأقصر حول دور المرأة فى بناء المجتمع وبر الوالدين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، وفى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "بر الوالدين" أوضح خلالها محمد عبد الهادي مسؤول المكتبة، أن بر الوالدين من رضا الله والآيات القرآنية الدالة على ذلك والأحاديث النبوية الشريفة وآراء التابعين وعقوق الوالدين ونتائجه، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء المجتمع" أوضح خلالها عبدالباسط محمد مسئول المكتبة، أن المرأة أساس المجتمع والآيات القرآنية الدالة على ذلك والمرأة هي الأم والزوجة والابنة هي التي تراقب الأبناء.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الثقة بالنفس" تناولت خلالها آيفون إيليا لويز، تعريف الثقة بالنفس وصفات الإنسان الواثق بنفسه والفرق بين الثقة بالنفس والغرور، وأسباب ضعف الثقة بالنفس و أسرار الثقة بالنفس لدى الطفل، بجانب ذلك أعد دورى ثقافى أدارته إيمان صلاح، وورشة حكاية قصة "الزراعة فى مصر القديمة" للمؤلف على عبدالحليم على سردتها سوزان سليم.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"الآثار الضارة للتغيرات المناخية وطرق مكافحتها" تناول خلالها سيد صدقى الآثار الضارة للتغيرات المناخية على البيئة والبشر وطرق مكافحة هذه الآثار، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "الدوائر العروضية في الشعر "جزء ثان" أوضح الشاعر محمد جاد المولى الدوائر العروضية الخمس ودائرة المختلف الأبحر الشعرية داخل هذه الدائرة هي "الطويل، المديد، البسيط"، وأعد إجتماع نادي أدب الأقصر بالقصر بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي وأمسية شعرية يستضيف فيها نادي أدب قنا ألقى الشاعر محمود منصور قصيدة "بين القاع والضمة، تخاريف أحلام"، أحمد الجزار قصيدة "عشق النبي، كل الكلام"، سند مغيربي قصيدة "لبيك أسرتي ولظى الورد"، أمل عبدالله قصيدة "أنا حبيت، والأفيش"، أمين محمد قصيدة" دين ميت وطريق الحياة"، وإنشاد ديني للمنشد الشاعر يحيى بحر، والطفلة صبا حسن إلقاء للشعر، أدار الأمسية الشاعر كريم الشاوري وبحضور كوكبة من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.



جانب من الفعاليات الثقافية بقصور ثقافة الأقصر



محاضرات في الأقصر حول دور المرأة في بناء المجتمع وبر الوالدين



مسرح عرائس لدعم الأطفال بقصور الثقافة