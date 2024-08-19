هيئة الدواء ومستشفى وادي النيل يطلقان البرنامج التدريبي بأحدث بروتوكولات العلاج

كتب وليد عبد السلام

الدكتور علي الغمراوي: تدشين مبادرة موسعة للاستخدام الآمن والرشيد للدواء حرصا على المريض



الدكتور حازم خميس: نستهدف دعم وتعزيز القدرات الفنية والعلمية للأطباء والصيادلة لضمان خدمات مميزة للمريض

أعلنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع مستشفى وادى النيل، تدشين برنامج تدريبى لمقدمى الخدمة الطبية من الأطباء والصيادلة، وذلك تحت عنوان" Work together "؛ حيث يهدف البرنامج إلى تقديم أحدث البرتوكولات العلاجية فى التخصصات الطبية المختلفة لضمان الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، وحوكمة وصف وصرف الدواء للمريض لضمان أعظم النتائج بالإضافة لإطلاق أول مبادرة للاستخدام الآمن للدواء.

حيث قام الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، يرافقه الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادى النيل بتدشين المبادرة اليوم، بمقر هيئة الدواء بالمنصورية، وذلك بحضور أ.د. أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وممثلى غرفة صناعة الدواء وشركات الأدوية.

وفى كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء خلال اجتماعه مع الشركات الداعمة للبرنامج التدريبى أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو دعم صناعة الدواء الوطنية، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الدوائى، وتذليل العقبات أمام الشركات على ضوء التحديات العالمية.

وأشار إلى أن مقدمى الخدمة الطبية من الأطباء والصيادلة يمثلون أطرافا فاعلة فى معادلة صناعة الدواء؛ فهم بوابة العبور للمنتجات الدوائية نحو المريض؛ ما يتطلب تعزيز قدراتهم العلمية والفنية على تشخيص الأمراض ووصف الدواء السليم وفقا لأحدث البرتوكولات العلاجية؛ الأمر الذى ينعكس على سرعة التماثل للشفاء والتعافى وحوكمة صرف الدواء للمريض عبر الصيادلة، مع تعزيز الوعى المجتمعى والثقافة المعلومات الدوائية.

وأوضح أنه سيتم إطلاق مبادرة لـ"التثقيف الدوائي" لرفع الوعى بين الجمهور بشكل عام والمريض بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية دور الصيادلة لا سيما الصيدلى الإكلينيكى الذى يدعم الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، ودعا الشركاء الوطنين لدعم البرنامج التدريبى، وكذلك مبادرة الاستخدام الآمن والرشيد للدواء التى سيكون لها مردود كبير على المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادى النيل والمشرف العام على البرنامج التدريبى، أن هيئة الدواء المصرية تبذل جهودا كبيرة فى دعم وتوطين صناعة الدواء، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى الذى يتم تدشينه اليوم بالإضافة لمبادرة الاستخدام الآمن والرشيد للدواء يمثلون انطلاقة قوية نحو دعم مقدمى الخدمة وتعزيز خبراتهم بالإضافة إلى التوسع فى نشر الثقافة الدوائية بين كافة أفراد المجتمع.

وأوضح أن البرنامج التدريبى تم وضعة من قبل خبراء فى التخصصات الطبية والصيدلية المختلفة بما يتناسب مع الاحتياجات المرحلية لمقدمى الخدمة، وأن البرنامج معتمد من أكبر الجمعيات الطبية العالمية وفقا لأحدث المناهج بهدف تقديم خدمة مميزة، وأن الصيادلة لهم دور كبير فى معادلة تقديم الخدمة، ويستحقون الكثير؛ دعما لمهاراتهم وقدراتهم الفنية.

وتابع: نهدف لتعزيز الدور المحورى الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية فى صناعة الدواء، وتوطينها ومد جسور التواصل مع جميع أقطاب صناعة الصحة بهدف التكامل المهنى والفنى دعما للمريض المصرى لاسيما حوكمة منظومة الدواء فى مصر، وأن جميع الشركاء يسعون إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر فى مجال الطب والصيدلة، وذلك لتعزيز الشق التعليمى والتدريبى للكوادر العاملة فى القطاع، بما يتسق مع الخطط المرحلية للقطاع الصحى.