اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 46380 طن بضائع عامة

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:09 م
ميناء دمياط يستقبل 46380 طن بضائع عامة ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27747 طن تشمل : 7993 طن رمل و 3453 طن أسمنت و 400 طن يوريا و 680 طن سماد و 15221 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46380 طن تشمل : 1039 طن خشب زان و 10088 طن حديد و 31900 طن ذرة و 2550 طن ابلاكاش و 803 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 106 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 70 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 304 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 81155 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 107868 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2479 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4428 حركة .
 







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