معرض مجانى لتوزيع الملابس الجديدة في 6 قرى بمركز أولاد صقر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، علي معرض لتوزيع الملابس الجديدة نظمته جمعية الأورمان، بقرية الصوفيه ليستفاد منه 350 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى الصوفية وبنى حسن وتلراك والألفى وزور أبو الليل وأنور منصور بمركز أولاد صقر.

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.