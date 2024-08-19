مصرع شخصين إثر انهيار سقف حظيرة مواشى عليهم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى مواطن وزوجة شقيقه مصرعهما؛ إثر انهيار سقف حظيرة مواشي معروشة بالعروث الخشبية عليهما بناحية عزبة راغب التابعة لقرية الدهتمون بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول كلا من: "محمد ح " 40 عاما، وزوجة شقيقه "صفاء م ا " 40 عاما، جثث هامدة متأثرين بإصابتهم بنزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء محاولة المتوفين تعديل العروق الخشبية المستخدمة في تعريش سقف حظيرة معروشة بالعروق الخشبية، سقطت عليهم وتوفوا في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5195 لسنة 2024 إداري مركز أبو كبير، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.