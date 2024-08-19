مستشفيات جامعة بنى سويف: 55 ماكينة غسيل كلوى تقدم الخدمات الطبية للمرضى

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، إن قسم الكلى الصناعي يقدم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمرضى الذين يترددون على المستشفى لإجراء جلسات الغسيل الكلوي.

وأضاف الدكتور عماد البنا لـ"اليوم السابع"، أن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي بها 55 ماكينة غسيل كلوي 47 ماكينة غسيل كلوي بالوحدة ، بالإضافة الي 7 ماكينات غسيل كلوي برعاية القلب والباطنة والأطفال ,ICI .

واضاف الدكتور عماد البنا، أنه تم توصيل ماكينة غسيل كلوي برعاية الحروق نظرا لخطورة الحالات المتواجدة بالرعاية ولا تستطيع الغسيل بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، مشيراً إلى هذه الماكينة تبرع من إحدي الجمعيات الخيرية التي تساهم في علاج المرضي، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، واشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف.