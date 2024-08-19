محافظ الغربية يناقش مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أن قطاع المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن هذا القطاع يشغل بال ملايين المصريين الذين حرموا سواء من كوب ماء نظيف أو من صرف صحى آدمى طوال العقود الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ الغربية ظهر اليوم مع الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندس سيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق والنقل بالغربية، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، مدير وحدة الإيرادات بالمحافظة لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض خلال الاجتماع أهم المشروعات والقضايا المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة سير العمل في المشروعات التابعة للشركة، وناقش الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات القائمة والخطط المستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

وأثنى محافظ الغربية، على مجهودات الشركة بالغربية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى متابعته المستمرة لسير العمل في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركة باعتبارها من أهم الخدمات التي تمس المواطن بشكل يومى.