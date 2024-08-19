اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير

الإثنين، 19 أغسطس 2024 10:16 ص
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير
كتبت – مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لمشروعات التطوير للمحاور والطرق المؤدية والمحيطة بـ المتحف المصري الكبير.

واطلع المحافظ على أعمال تجميل وتطوير وزراعة المسطحات الخضراء واللاندسكيب ورفع كفاءة الأرصفة بطريق مصر الفيوم، موجهًا شركة الكهرباء بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمد الكابلات الكهربائية لتسهيل عمل الشركة المنفذة في تشغيل المحولات اللازمة لري المزروعات والمسطحات الخضراء والاشجار وانتظام الجدول الزمني المحدد للأعمال.

ووجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بضرورة مراعاة المناسيب الهندسية في أرصفة المشاة وكافة الأعمال المنفذة لظهور مكونات المشروع بشكل متناسق وحضاري.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير الظهير الخلفى للمتحف المصري، والذى يشمل ميدان الرماية وطريق الجيش وميدان المتحف 2 وطريق مساكن الضباط، وتضم أعمال التشجير ورفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين والأرصفة والمبانى وتركيب شبكات الإنارة، موجهًا بضرورة مراعاة الحفاظ على سيولة الحركة المرورية ومنع إلقاء المخلفات وناتج الأعمال على جانبى الطريق والاهتمام بالصيانات الدورية.

واستكمالًا لجولته المطولة، تفقد المحافظ المنطقة الأثرية للأهرامات ونقاط دخول وخروج الأفواج السياحية والزوار ومواقع التريض، مشددًا على مدير إدارة السياحة بالتأكد من سريان تراخيص العمل الممنوحة للعاملين في مجال ركوب الدواب والخيول والتزامهم بشروط الترخيص الممنوح من حيث عدد الدواب ومواقع الوقوف وكافة الإجراءات المحددة للعمل.

وعاين المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية السياحي، بدءًا من كوبري عز وحتي الطريق الدائري نطاق حي الهرم.

محافظ الجيزة يتفقد المنطقة الأثرية ونقاط دخول وخروج الافواج السياحية والزوار
محافظ الجيزة يتفقد المنطقة الأثرية ونقاط دخول وخروج الافواج السياحية والزوار
 
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير (2)
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير
 
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير (3)
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف الكبير
 
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير (1)
محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير






محافظ الجيزة

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