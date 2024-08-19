محافظ الإسماعيلية يسلم مواطنا تروسيكل لتأمين دخل مناسب لأسرته

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بتسليم تروسيكل للمواطن أشرف أحمد إبراهيم، كمنحة مقدمة من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ من أجل مساعدته في إقامة مشروع يوفر دخل مناسب لأسرته تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.

ومن جانبه، أعرب المواطن عن شكره وتقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسماعيلية ومديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة

وخلال التسليم، أوصى محافظ الإسماعيلية المواطن بحسن رعاية جميع أفراد الأسرة والعمل بتفاني لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا وفي إطار تكليفات الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين؛ وذلك من خلال إتاحة فرص عمل بشكل غير مباشر، من أجل فتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجًا.