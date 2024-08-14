محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الخاصة بشرح المعايير المتعلقة بأسلوب التقدم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

حضر الافتتاح، نرمين صادق المدير التنفيذى للمبادرة ، فضلاً عن ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، والإتصالات ، والتنمية المحلية ، وأيضاً أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بمحافظتى سوهاج وأسوان أصحاب المشروعات وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

وفى كلمته أكد إسماعيل كمال، أنه بتنفيذ هذه المبادرة تستكمل الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التى تحققت وتتحقق بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية مستنيرة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار، إلى أهمية المشاركة لكل من لديه أفكار لمشروعات لأفراد أو جمعيات أهلية أو مؤسسات أو منظمات للمجتمع المدنى لحصد المراكز المتقدمة للتصعيد إلى المرحلة النهائية لكوب 29 ، وبالتالى الحصول على الجوائز المالية والمكافآت المالية التى رصدتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية للفائزين ، والتى تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و 250 ألف جنيه للمركز الثالث.

وأضاف محافظ أسوان، أنه بالتوازى رصدنا مكافأت تحفيزية من المحافظة للمشروعات التى سيتم تصعيدها على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات ، كما سيتم تقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للمتقدمين مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشروعات ليتم توفير كافة مقومات النجاح لها ، لافتاً إلى أنه أعطى توجيهاته للاهتمام بكافة الأفكار التى ستشارك لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة لتمثل قصص نجاح متميزة لأصحابها.