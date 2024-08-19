محافظة الجيزة: غلق كلى أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق بشارع الهرم

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع والمار بشارع الأهرام وتسليم المرحلة الأولى من المحطة رقم 13 الكائنة أعلى نفق نصر الدين وحتى سور مترو الأنفاق والسكة الحديد بنطاق حى العمرانية لقيام الشركة المنفذة باستكمال أعمال تنفيذ المشروع.

وأوضحت المحافظة أن الهيئة القومية للأنفاق ستقوم بإجراء الغلق الكلى للمنطقة أعلى نفق نصر الدين حتى سور مترو الأنفاق والسكة الحديد اعتبارًا من مساء يوم الخميس القادم الموافق 22/8/2024.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حى العمرانية وجهاز السرفيس برفع كافة الاشغالات والتعديات والمعوقات من المسار المذكور ومنع تواجد سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمنطقة أو بالشوارع المجاورة لمحطة المترو والتأكيد على التزامهم بالوقوف بالموقف الجديد الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر وذلك لتسهيل عمل الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بتنفيذ رصيف مشاة بعرض 2.5 م أمام بى تك حتى سور مترو الأنفاق لخدمة المواطنين بالمنطقة وكذلك المترددين على محطة مترو الانفاق وتركيب كشافات للإنارة بالإضافة إلى تنفيذ حارة طوارئ تسمح بمرور عربات الاسعاف والمطافئ فى حالة الضرورة القصوى.

وأكد المحافظ على الشركة بضرورة تأمين الموقع بشكل كامل للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة، لافتًا أن الادارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللافتات الارشادية اللازمة لمعاونة المواطنين فى معرفة الاتجاهات البديلة.