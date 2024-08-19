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لمدة 6 أيام مقبلة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكل أنحاء الجمهورية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:30 م
لمدة 6 أيام مقبلة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكل أنحاء الجمهورية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد البلاد خلال هذه الأيام استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبل ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :
العظمى ليلا 80- 85 %
الصغرى نهارا 30- 40 %

- السواحل الشمالية:
العظمى ليلا 90- 95 %
الصغرى نهارا 50- 55 %

- شمال الصعيد:
العظمى ليلا 55- 60 %
الصغرى نهارا 20- 30 %

- جنوب الصعيد:
العظمى ليلا 30- 40 %
الصغرى نهارا 15- 20 %


ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.

 







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