غلق التقديم إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة والأزهرية لجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن غلق باب التقديم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة والأزهرية اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس، مع استمرار التقديم للشهادة المعادلة العربية والأجنبية حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس.

وتابع "مندور" أن التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية شهد هذا العام إقبالا كبيرا، وذلك لما تتميز به الجامعة من موقع استراتيجي متميز وبرامجها الدراسية المتنوعة، متمنياً للطلاب الجدد والقدامى التوفيق والنجاح، مطالباً الطلاب بالاستفادة من كافة التيسيرات التي تتيحها الجامعة للطلاب، وسرعة الاندماج في الحياة الجامعية والانضمام إلى الأنشطة الطلابية والتي تمثل أساساً في بناء شخصية طالب جامعي متميز.

كما أشار الدكتور ناصر مندور إلى بدء الإعلان عن نتيجة التنسيق على الموقع الإلكتروني الأربعاء الموافق 21 أغسطس، لافتاً إلى أهمية توجه الطالب الذي تم قبوله الكترونيا إلى مقر مكتب التنسيق بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس في غضون ثلاث أيام لإنهاء إجراءات التقدم ومراجعة أصول المستندات ودفع القسط الأول من المصروفات ، وفي حالة عدم التوجه لمكتب التنسيق يعتبر الترشيح لاغيا.

وقام الدكتور ناصر مندور، يرافقه الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية بتفقد سير العمل داخل مكتب التنسيق.

فيما أشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن العمل بمكتب التنسيق بدأ من التاسعة صباحاً وأستمر حتى الثانية ظهراً، حيث تم تخصيص أماكن مكيفة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، مع توفير وسائل نقلهم من البوابات الرئيسية للجامعة وصولاً إلى مقر مكتب التنسيق.

وأضاف الدكتور ناصر مندور، أنه منذ الساعات الأولى لفتح باب استقبال أوراق المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فقد شهد توافد طلابي كبير.

ومن جانبه أفاد الدكتور عادل حسن، بأنه مع بداية دخول الطالب مقر مكتب التنسيق يتوجه إلى مكتب الاستقبال؛ لإمداده بكافة المعلومات عن البرامج الدراسية المتاحة والإجراءات اللازمة، كما تم تخصيص مكتب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، و8 قاعات لإستقبال الطلاب مع تواجد أفراد من الدعم الفني بصفة مستمرة؛ لتقديم الدعم في حالة وجود أية مشاكل.

رافق رئيس الجامعة الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و الدكتور تامر حسنين المشرف على التنسيق الإلكتروني والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد.

جدير بالذكر أن التقديم الإلكتروني لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يستمر حتى 24 أغسطس لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.