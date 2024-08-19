اليوم السابع
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عمرو الفقى: سننتج سنويا عملا تاريخيا ودينيا بالتعاون مع الأزهر والأوقاف

الإثنين، 19 أغسطس 2024 10:24 م
عمرو الفقى: سننتج سنويا عملا تاريخيا ودينيا بالتعاون مع الأزهر والأوقاف عمرو الفقي
كتب محمد شرقاوى

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أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ التعاون مع وزارة الأوقاف أمر ضروري ومهم بالنسبة للشركة، التي تعمل على نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي، ولذلك كان هناك توجهًا لتطوير قناة «الناس» بشكل كبير، بجانب وجود مجموعة كبيرة من الأئمة والدعاة على جميع القنوات.

وأشار «الفقي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين الجديدة، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه منذ فترة طويلة لم يكن هناك مسلسلات تاريخية ودينية، وتم البدء بمسلسل «الإمام الشافعي»، مؤكدًا أن المسلسل لن يكون النهاية وفي كل عام سيكون هناك عملًا تاريخيًا ودينيًا، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.







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