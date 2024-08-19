صحة القليوبية: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 1095405 خدمة طبية خلال 17 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 1095405 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء السبت 17 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت السبت 53828 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 335298 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية و224758 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 188371 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 135080 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 107010 تطعيمات روتينية، و641 مرور علي المنشآت الغذائية، بالإضافة إلي 341 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 93521 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 7170 مواطن خلال القوافل العلاجية، بالإضافة إلي 3215 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـلمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".