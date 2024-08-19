رئيس مدينة الأقصر يتابع تصنيع حفاضات عربات الحنطور بالمركز الحضارى النوبى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جولة داخل مقر المركز الحضاري النوبي بالأقصر (البيت النوبي) المسند لجمعية التأهيل الإجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لتفقد أعمال تصنيع حفاضات الخيول التابعة لعربات الحنطور، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط عملية النقل البطئ وإعادة الوجه الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الأقصر، خلال الجولة على أن أعمال تصنيع الحفاضات يعد دعماً جديداً تحصل عليه عربات الحنطور فى محافظة الأقصر طبقاً لتوجيهات محافظ الأقصر، والتى تعتبر واحدة من أهم المظاهر السياحية المبهجة في شوارع المدينة الأثرية.

واطلع الشرابي خلال زيارته للمركز، بحضور رئيس مجلس الإدارة سمير حجازي، والمدير التنفيذي منال عواجه، على شرح مفصل عن كيفية صناعة حفاضات الخيول، مؤكداً على بضرورة الالتزام بجودة المنتج وسرعة الوتيرة للانتهاء من أعمال صناعة الحفاضات في القريب العاجل.

وشدد اللواء دكتور علي الشرابي، أنه على أصحاب الحناطير ضرورة التوجه إلى النقابة لصرف باقي الحفاضات وسرعة تركيبها، مؤكداً على أنه يتم منح مهلة أقصاها عشرة أيام فقط لتركيب الحفاضات وأن من يخالف ذلك سيتم تطبيق قانون البيئة علية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر.

وفى هذا الصدد كشف المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، عن التجهيز خلال تلك الأيام لدعم أصحاب الحنطور بتوفير 500 بامبرز لدعمهم لتجميل المنظر العام لعرباتهم وحماية شوارع المدينة من أية مخلفات لعربات الحنطور، مشدداً على أنه بعد تسليم البامبرز لأصحاب عربات الحنطور سيتم محاسبة المخالفين بكل قوة لخدمة المدينة وحركة السياحة داخلها بصورة تليق بالجميع.



أعمال تصنيع حفاضات عربات الحنطور داخل المركز الحضارى النوبى



تصنيع حفاضات عربات الحنطور داخل المركز الحضارى النوبى



جولة لرئيس مدينة الأقصر لمتابعة تصنيع حفاضات عربات الحنطور



عمليات تصنيع حفاضات عربات الحنطور داخل المركز الحضارى النوبى_1