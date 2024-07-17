مجمع البحوث الإسلامية يعقد مقابلات شخصية لاختيار مديري الدعوة والتوجيه

كتب لؤى على

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم مقابلة شخصية بمقر المجمع مع مديرى الدعوة والتوجيه من المتقدمين لشغل هذه الدرجة الوظيفية فى بعض مناطق الوعظ، حيث تشكلت لجنة المقابلة من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، د. محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع، د. سعيد عامر الأمين العام المساعد السابق للدعوة والإعلام الدينى، د. أحمد همام مدير عام الإعلام الديني.

وقال الأمين العام د. نظير عياد أن المجمع حريص على إجراء مثل هذه المقابلات الشخصية كمرحلة مهمة لاختيار أكفأ المتقدمين لشغل درجة مدير الدعوة لما تمثله من أهمية داخل التدرج الوظيفى بمناطق الوعظ حيث يتولى مدير الدعوة وضع الخطط الدعوية بالمحافظة وتنفيذها بما يحقق رسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبما ينعكس على دور مناطق الوعظ فى العلم الميدانى والتواصل المباشر مع الناس.



أضاف عياد أن المقابلة تستهدف التركيز على مجموعة من المعايير والسمات الشخصية لاختيار مدراء التوجيه ممن لهم دور مهم فى متابعة عملية تنفيذ الأنشطة الدعوية فى المنطقة وإعداد تقارير بها لرفعها للإدارة العامة للتوجيه بأمانة القاهرة، فضلًا عن المساهمة فى وضع خطط العمل الشهرية.