حياة كريمة.. تقديم خدمات طبية مجانية لـ1327 مريضا بقرية الزهراء فى بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، القافلة الطبية المجانية، بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «100 يوم صحة»، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور محمد أبو السعد وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية ضمت 9 عيادات طبية تخصصية، شملت 8 تخصصات طبية كالآتي: "الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والأنف والأذن"

وأضاف وكيل الوزارة، أنّه استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 1327 حالة خلال يومي القافلة، كما تم إجراء 249 تحليلاً طبياً بين «معمل الدم، ومعمل الطفيليات»، بالإضافة إلى إجراء 49 حالة أشعة تشخيصية، ونشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ 709 مواطنين خلال 18 ندوة على مدار اليومين.

وأكد وكيل المديرية، أنّه في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» ومبادرة افحص واطمئن للكشف المبكر عن الأمراض المُزمنة مثل «ارتفاع ضغط الدم، والسكري» تم إجراء 146 فحصاً طبياً لـ78 مواطناً خلال القافلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ3 حالات، كما تم تحويل 13 حالة إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، واستخراج قرارات العلاج على نفقة للدولة، وصرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجاناً.